22:32 12.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Барселоне грузовик въехал в толпу людей, пострадали восемь человек

В испанской Барселоне в четверг, 12 апреля, грузовик въехал в группу пешеходов, а затем сбил мотоциклиста.

В Барселоне грузовик въехал в толпу людей, пострадали восемь человек

В результате инцидента пострадали восемь человек. При этом шестерых пострадавших, в числе которых водитель транспортного средства, госпитализировали.

Как сообщает El Periоdico, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Вместе с тем полиция предполагает, что авария произошла из-за неисправности тормозов.

В конечном счете транспортное средство врезалось в дерево.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Подмосковье транспортное средство, перевозившее детей попал в дорожно-транспортное происшествие.В результате которого пострадало 15 детей и один человек погиб.


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