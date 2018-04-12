Украинцев предупредили о пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

Кроме этого, 12-13 апреля по Киевской области ожидается высокий (4 класса), а в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

При этом в столице 12-13 апреля ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

К слову, по этому поводу в КГГА призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", в Днепре в ночь на среду, 12 апреля, произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. К счастью, никто по время пожара не пострадал.