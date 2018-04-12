12:15 12.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине под поезд попала женщина

На Житомирщине местная жительница, идущая навстречу состава по рельсам, погибла под колесами поезда.

На Житомирщине под поезд попала женщина

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

В местные правоохранительные органы поступило сообщаение, что на железнодорожном участке перегона "Житомир-Бердичев" случилась трагедия. Грузовой тепловоз в составе нескольких платформ, следуя маршруту в направлении города Житомира, совершил наезд на неизвестную пока что женщину. 

По предварительным данным, выясненным полицией, она шла навстречу состава прямо по железнодорожному пути, в следствии столкновения она мгновенно погибла на месте происшествия. 53-летнего машинист не смог остановить поезд, когда ее заметил.

В данный момент устанавливается личность погибшей, открыто уголовное производство.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Житомирщине загорелся торговый центр.


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