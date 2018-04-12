На Житомирщине под поезд попала женщина

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

В местные правоохранительные органы поступило сообщаение, что на железнодорожном участке перегона "Житомир-Бердичев" случилась трагедия. Грузовой тепловоз в составе нескольких платформ, следуя маршруту в направлении города Житомира, совершил наезд на неизвестную пока что женщину.

По предварительным данным, выясненным полицией, она шла навстречу состава прямо по железнодорожному пути, в следствии столкновения она мгновенно погибла на месте происшествия. 53-летнего машинист не смог остановить поезд, когда ее заметил.

В данный момент устанавливается личность погибшей, открыто уголовное производство.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Житомирщине загорелся торговый центр.