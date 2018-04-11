13:33 11.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Сербии потерпел крушение военный самолет

В среду утром, 11 апреля, в Сербии во время учебного полета разбился военный самолет.

В Сербии потерпел крушение военный самолет

На момент аварии в кабине самолета находилось двое пилотов. По предварительным данным оба успели катапультироваться.

Как сообщает Министерство обороны Сербии, упал учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb. Крушение военного самолета произошло в районе села Ковачица на северо-востоке Сербии.

Сейчас на место происшествия направлена поисково-спасательная команда Военно-воздушных сил. Полет осуществляли пилоты техническо-испытательного центра Военно-воздушных сил. Информации о погибших на данный момент нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Алжира потерпел крушение военный самолет, на борту которого находилось по меньшей мере 200 человек, есть погибшие. Военный самолет, перевозивший солдат и оборудование, потерпел крушение в аэропорту вблизи столицы Алжира. На борту самолета было около 200 человек, в основном военнослужащих, никто из них не выжил.


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