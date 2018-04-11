В Саудовской Аравии прогремело три мощных взрыва

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные очевидцев происшествия, были слышны громкие взрывы и клубы дыма в небе в центре города. Вместе с тем власти страны пока инцидент не комментируют инцидент.

По последней информации, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету над Эр-Риядом после того, как в городе было слышно не менее трех взрывов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае в среду, 11 апреля, взорвалось авто. Инцидент произошел в китайском городе Шанли провинции Шэньси.

В результате взрыва 13 человек пострадали и семь человек пропали без вести. Как сообщает HSW, взорвался автомобиль, который перевозил взрывоопасные грузы. По предварительным данным, взорвался опасный предмет, который перевозили в транспорте.