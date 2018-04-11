В Хабаровске на улице рухнул вертолет, шесть человек погибли - ВИДЕО

По данным ведомства, Ми-8 авиакомпании "Восток" рухнул на пустыре . По предварительной информации на борту на момент падения находилось шесть человек. Все они погибли. При этом здания и сооружения не пострадали.
В то же время Следственный комитет Российской Федерации сообщает о двух погибших и двух пострадавших.
В свою очередь очевидцы сообщают в социальной сети, что вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 марта, в Полтавской области во время авиахимических работ упал вертолет "Ми-2". На его борту на момент аварии находилось два человека. К счастью, они не пострадали.
Первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго отлетела в эту страну для выполнения задач.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.