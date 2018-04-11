11:10 11.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

В связи с ожидаемыми осадками, в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

Как предупреждают синоптики, снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно. Вместе с тем возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.

Обнаружен сход лавин:

- 2-х лавин мокрого снега с северо-восточного склона г. Говерла (Ивано-Франковская обл.), объемом 7200 куб. м и 10 тыс. куб. м;

- 4-х лавин мокрого снега с восточного склона и трех с северо-восточного склона г. Петрос (Ивано-Франковская обл.) приблизительными объемами 4-11 тыс. куб. м;

- 1-й лавины мокрого снега с восточного склона г. Блызныця (Закарпатская обл.);

- 1-й лавины мокрого снега с восточного склона г. Догяска массива Свидовец (Закарпатская обл.).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине, на соседней с Говерлой горе Брескул массива Черногор, высотой в 1911 метров сошли два снежных покрова.


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