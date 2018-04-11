В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

Как предупреждают синоптики, снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно. Вместе с тем возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.

Обнаружен сход лавин:

- 2-х лавин мокрого снега с северо-восточного склона г. Говерла (Ивано-Франковская обл.), объемом 7200 куб. м и 10 тыс. куб. м;

- 4-х лавин мокрого снега с восточного склона и трех с северо-восточного склона г. Петрос (Ивано-Франковская обл.) приблизительными объемами 4-11 тыс. куб. м;

- 1-й лавины мокрого снега с восточного склона г. Блызныця (Закарпатская обл.);

- 1-й лавины мокрого снега с восточного склона г. Догяска массива Свидовец (Закарпатская обл.).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине, на соседней с Говерлой горе Брескул массива Черногор, высотой в 1911 метров сошли два снежных покрова.