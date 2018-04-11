12:59 11.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии погибло 90 человек из-за отравления алкоголем

В Индонезии более 90 человек погибли из-за отравления алкоголем. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

В Индонезии погибло 90 человек из-за отравления алкоголем

Местные правоохранители задержали девять человек, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя.

В данный момент полиция выясняет степень причастности каждого из правонарушителей к инциденту.

Известно, что по местным законам, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Юлию Скрипаль отправили лечиться на дом. Сообщается, что девушка уже хорошо себя чувствует и может передвигаться без посторонней помощи. Юлия намерена проводить со своим отцом как можно больше времени, чтобы он поскорей смог встать на ноги.


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