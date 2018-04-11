В Индонезии погибло 90 человек из-за отравления алкоголем

Местные правоохранители задержали девять человек, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя.

В данный момент полиция выясняет степень причастности каждого из правонарушителей к инциденту.

Известно, что по местным законам, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Юлию Скрипаль отправили лечиться на дом. Сообщается, что девушка уже хорошо себя чувствует и может передвигаться без посторонней помощи. Юлия намерена проводить со своим отцом как можно больше времени, чтобы он поскорей смог встать на ноги.