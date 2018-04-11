11:32 11.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Алжире разбился военный самолет, 200 человек погибли

На севере Алжира в среду, 11 апреля, потерпел крушение военный самолет.

В Алжире разбился военный самолет, 200 человек погибли

По предварительным данным по меньшей мере 200 человек погибли. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", катастрофа произошла недалеко от аэропорта Буфарик.

На данный момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хабаровске в среду утром, 11 апреля, на одну из улиц города рухнул вертолет Ми-8. Погибли шесть человек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России, инцидент произошел в районе улиц Антенная-Хирургическая Хабаровска.


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