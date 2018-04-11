В Алжире разбился военный самолет, 200 человек погибли

По предварительным данным по меньшей мере 200 человек погибли. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", катастрофа произошла недалеко от аэропорта Буфарик.

На данный момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хабаровске в среду утром, 11 апреля, на одну из улиц города рухнул вертолет Ми-8. Погибли шесть человек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России, инцидент произошел в районе улиц Антенная-Хирургическая Хабаровска.