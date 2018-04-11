В Альпах пропал немецкий миллиардер

Миллиардер исчез на горнолыжном курорте еще в субботу 7 апреля. Как сообщает Der Spiegel, ссылаясь на представителя Tengelmann Group, поиски 58-летнего бизнесмена идут полным ходом.

Мы делаем все возможное, чтобы найти его, - сказала она, добавив, что родственники согласились профинансировать поиски большой суммой. Но этот процесс затрудняется из-за плохих погодных условий.

Напомним, состояние семьи Хауба по версии Forbes в 2018 году оценивалось в 6,4 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 марта, в Альпах под лавиной погибли двое лыжников из Франции и Бельгии. Еще три человека остаются пропавшими без вести. Как сообщает The Local.fr, лыжники попали под лавину примерно в обеденное время. Они катались на не традиционных трассах курорта в Валлорсин, которые находятся в регионе Шамони-Мон-Блан, а спуски в стороне от них.