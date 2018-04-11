Под Одессой массовая драка, есть пострадавшие

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.

По предварительным данным, собранным на месте происшествия, правоохранителями было зафиксироано, что в то время, когда у магазина отдыхала компания мужчин, к ним подъехала вторая группа односельчан. Между местными жителями в связи со сформированными до этого неблагоприятными отношениями вспыхнула ссора, которая перешла в драку.

По итогу инцидента трое мужчин получили телесные повреждения в виде огнестрельного ранения в область правого бедра, ножевых ранений в брюшную полость и туловище. Их оперативно доставила больницу карета скорой помощи, где им была оказана необходимая врачебная помощь.



По данному факту открыто досудебное расследование и запущено уголовное производство по статье за покушение на преступление и умышленное убийство, которые предусматривают меру пресечения в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Крещатике вспыхнул конфликт в одном из столичных заведений, который перерос в драку между группой молодых людей и отдыхавшими посетителями на летней террасе перед кафе.