18:30 11.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191059:test

Под Одессой массовая драка, есть пострадавшие

В селе Озерное Измаильского района между местными жителями возник конфликт, в следствии которого трое мужчин госпитализировано с огнестрельным и ножевыми ранениями.

Под Одессой массовая драка, есть пострадавшие

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.

По предварительным данным, собранным на месте происшествия, правоохранителями было зафиксироано, что в то время, когда у магазина отдыхала компания мужчин, к ним подъехала вторая группа односельчан. Между местными жителями в связи со сформированными до этого неблагоприятными отношениями вспыхнула ссора, которая перешла в драку.

По итогу инцидента трое мужчин получили телесные повреждения в виде огнестрельного ранения в область правого бедра, ножевых ранений в брюшную полость и туловище. Их оперативно доставила больницу карета скорой помощи, где им была оказана необходимая врачебная помощь. 

По данному факту открыто досудебное расследование и запущено уголовное производство по статье за покушение на преступление и умышленное убийство, которые предусматривают меру пресечения в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Крещатике вспыхнул конфликт в одном из столичных заведений, который перерос в драку между группой молодых людей и отдыхавшими посетителями на летней террасе перед кафе. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украина и Македония подпишут соглашение о безвизовом режиме В матче за Кубок Федерации не будет участвовать Свитолина Самолет Качиньского уничтожили два взрыва Российско-белорусские военные учения стартовали в Бресте
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив