11:35 11.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На харьковском вокзале поймали мужчину с гранатой - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов в Харькове заметили 57-летнего ранее судимого гражданина с гранатой. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в отделения полиции.

На харьковском вокзале поймали мужчину с гранатой - ФОТО

Об этом сообщает ГУ НП в Харьковской области.

По словам правоохранителей, на станции Харьков-Пассажирский в ходе досмотра вещей в мужчины были найдены десять патронов, а также граната РГД-5 и запал к ней.

Работники взрывотехнического управления изъяли вещественные доказательства на экспертное исследование.

В настоящее время событие внесено в Журнал единого учета правонарушений. Кроме того, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Полтавской области в городе Горишних Плавнях в одном из вагонов поезда обнаружили боевые гранаты.


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