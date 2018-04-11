Из-за оползня в Японии множество жертв – ФОТО

Как отмечается, в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу, земля сошла со склона горы прямо вниз на четыре коттеджа.

Как утверждают в мэрии, уже есть первые жертвы, найдено тело одного мужчины, еще пять женщин пропали без вести.

В данное время устанавливаются все причины оползня. По данным сейсмологов, ни землетрясений, ни проливных дождей, которые обычно могут вызвать такого рода бедствия, в ближайшее время не было.

Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Пакистане сошел оползень. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере семь человек. Еще три человека получили травмы.