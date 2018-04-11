03:00 11.04.2018 | Происшествия | Новости
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Чили опять страдает от землетрясений

Недалеко от города Овалье на севере Чили произошло мощное землетрясение. Об этом передает Earthquake Report.

Чили опять страдает от землетрясений

Землетрясение, по было зарегистрировано в час дня, амплитуда колебаний составила - 6,2 балла по шкале Рихтера. Специалиста американского геоцентра утверждают, что на глубине 61 км произошло столкновение двух литосферных плит - одна со стороны Тихого океаны, а вторая - это горная пластина, простирающееся вдоль Анд.

На данный момент данных о разрушениях и жертвах пока нет. Власти страны объявили о чрезвычайном положении, движение железнодорожного и общественного транспорта временно ограничено.

Ранее землетрясение также достигло берегов Италии. В центральной части страны были зафиксированы толчки амплитудой в 4,2 балла. В результате землетрясения обрушилась небольшая колокольня одной из церквей. Данные о других возможных разрушений уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии от землетрясения пострадали четыре человека.


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