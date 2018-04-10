В Сирии прогремел взрыв, 15 человек погибли

В результате трагедии в семиэтажном доме погибли не менее 15 человек. Еще 36 человек пострадали.

Как сообщает глава Управления гражданской обороны Идлиба Хадж Юсуф, состояние раненых оценивается как тяжелое. При этом, по его данным, большинство пострадавших - дети.

Взрыв также нанес ущерб близлежащим домам и автомобилям. Отряды гражданской обороны продолжают проводить поисково-спасательные работы.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 апреля в Женеве в ресторане взорвался газовый баллон, пострадало 15 человек. Взрыв мог вызвать повреждения внутренних органов. Восемь человек были доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Раненые пострадали от ожогов первой и второй степени и от осколков стекла. В здании выбито стекла, остальной ущерб оценивается как минимальный.