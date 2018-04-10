В России загорелся павильон около ТРЦ - ВИДЕО

По предварительной информации, загорелось помещение, в котором находился музей местного рок-н-ролла. Здание уже давно не использовалось, так как там проводились работы по реконструкции.
На место происшествия прибыли четыре единицы спасательной техники и 45 пожарных. Вокруг здания образовалось сильное задымление.
Пожарные подразделения уже локализовали возгорание, причина возгорания остается неизвестной.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Самарской области двое погибло после схода с рельсов вагона.