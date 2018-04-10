00:00 10.04.2018 | Происшествия | Новости
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В России загорелся павильон около ТРЦ - ВИДЕО

В российском городе Самара неподалеку от ТРЦ "Звезда" загорелся павильон. Запись горящего здания появилась на видеохостинге Youtube.

В России загорелся павильон около ТРЦ - ВИДЕО

По предварительной информации, загорелось помещение, в котором находился музей местного рок-н-ролла. Здание уже давно не использовалось, так как там проводились работы по реконструкции.

На место происшествия прибыли четыре единицы спасательной техники и 45 пожарных. Вокруг здания образовалось сильное задымление. 

Пожарные подразделения уже локализовали возгорание, причина возгорания остается неизвестной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Самарской области двое погибло после схода с рельсов вагона.


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