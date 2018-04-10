02:00 10.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе нашли мертвого студента - ВИДЕО

В Одессе парень насмерть зарезал человека. Об этом передает ГУ НП в Одесской области.

В Одессе нашли мертвого студента - ВИДЕО

Потасовка произошла в Приморском районе города. По предварительной информации, между двумя парнями возникла словестная перепалка, которая переросла в драку. Один из зачинщиков драки решил пустить в ход холодное оружие, нанеся сопернику несколько точных ударов в районе грудной клетки.

Вследствие получения ножевых ранений пострадавший умер на месте происшествия. Виновник убийства пытался скрыться с городе Запорожье, однако он был найдет и доставлен в СИЗО. Правоохранители возбудили уголовное производство, парню грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве иностранец под угрозой применения ножа забрал у водителя такси деньги с мобильным и убежал.


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