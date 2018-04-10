11:13 10.04.2018 | Происшествия | Новости
100190905:roman

В Конго застрелили шестерых рейнджеров

Шестеро рейнджеров Национального парка "Вирунга" погибли в результате нападения браконьеров. Об этом передает AFP.

В Конго застрелили шестерых рейнджеров

Инцидент произошел в области между секторами Лулимбы и Ишаши, возле границы с Угандой. Местных защитников редких видов животных, которые обитают в национальном парке, убили во время проведения очередного патрулирования территории заповедника. 

Все пятеро рейнджеров и водитель погибли от огнестрелов боевиков, которые борются на этих землях ради браконьерства. В парке проживают около четверти мировой популяции горных горилл, за которых можно получить 10 тыс долларов. Кроме того, в Национальном парке "Вирунга" находятся восточные гориллы, шимпанзе, окапи, львы, слоны и бегемоты.

Уже который год власти Конго практически не контролируют регион Северной Кивы, где боевики активно используют оружие в борьбе за природные ресурсы и диких животных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бердянске ночью подожгли заказник с заповедными лиманами.


Поделиться
Читайте также:
 
На Флойда Мейвезера совершено покушение В Италии произошло землетрясение, есть разрушения Российские олигархи внезапно "обеднели" от американских санкций - ФОТО В Киеве мужчина устроил гонки, а затем напал на полицейского - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив