В Конго застрелили шестерых рейнджеров

Инцидент произошел в области между секторами Лулимбы и Ишаши, возле границы с Угандой. Местных защитников редких видов животных, которые обитают в национальном парке, убили во время проведения очередного патрулирования территории заповедника.

Все пятеро рейнджеров и водитель погибли от огнестрелов боевиков, которые борются на этих землях ради браконьерства. В парке проживают около четверти мировой популяции горных горилл, за которых можно получить 10 тыс долларов. Кроме того, в Национальном парке "Вирунга" находятся восточные гориллы, шимпанзе, окапи, львы, слоны и бегемоты.

Уже который год власти Конго практически не контролируют регион Северной Кивы, где боевики активно используют оружие в борьбе за природные ресурсы и диких животных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бердянске ночью подожгли заказник с заповедными лиманами.