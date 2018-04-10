В Индии в аварию попал школьный автобус

По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением на одной из трасс, которая проходила по горному переходу. На очередной повороте транспорт начал клониться в сторону и полетел в ушелье. Автобус пролетел 160 метров вниз. Автобус пришлось доставать из расщелины с помощью специальной техники.

В результате ДТП погибло 30 человек, жертвами аварии стали дети младше десяти лет. Два сопровождающих их преподавателя и сам шофер погибли на месте. Только 10 учеников удалось спасти, их госпитализировали, они находятся в реанимационном отделении с тяжелыми травмами и переломами.

На место происшествия выехали экстренные службы, спасатели и правоохранители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в индийском городе Музаффарпур водитель автобуса не справился с управлением и влетел в школьное помещение.