Полиция задержала семь человек после стрельбы в Харькове - ФОТО

Об этом в Facebook сообщает полиция Харькова. В полиции также пояснили, что конфликт возник между двумя группами граждан, его причина сейчас выясняется.

В результате происшествия двое человек доставлены в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи. У 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ушибы и раны лица.

Сейчас следователи открыли уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского сегодня, 10 апреля 2018 года, произошла стрельба. Стрельба произошла около четырех часов дня. По информации местных СМИ, у стрелявших было оружие и кастеты, они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова".