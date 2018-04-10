21:33 10.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала семь человек после стрельбы в Харькове - ФОТО

В Харькове полиции после стрельбы, которая произошла на улице Чайковского во вторник, 10 апреля, задержала семь человек.

Полиция задержала семь человек после стрельбы в Харькове - ФОТО

Об этом в Facebook сообщает полиция Харькова. В полиции также пояснили, что конфликт возник между двумя группами граждан, его причина сейчас выясняется.

В результате происшествия двое человек доставлены в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи. У 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ушибы и раны лица.

Сейчас следователи открыли уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского сегодня, 10 апреля 2018 года, произошла стрельба. Стрельба произошла около четырех часов дня. По информации местных СМИ, у стрелявших было оружие и кастеты, они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова".


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