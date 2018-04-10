11:54 10.04.2018 | Происшествия | Новости
100190910:roman

Никарагуа накрыли сезонные пожары

В природном парке "Индио Маис" в Никарагуа не прекращаются лесные пожары. Об этом передает Аbcnews.

Никарагуа накрыли сезонные пожары

Сообщается, что за последнюю неделю огонь уничтожил более 900 га парковой территории. В тушении пожара задействованы более 500 военнослужащих, власти привлекли авиацию для ликвидации последствий огня и спасения редких видов животных.

Солдаты на бронетехника расчищают местность для проведения спасательных операций. В устранении пожара участвуют 120 пожарных и 18 единиц специальной техники. Круглосуточно вертолеты поливают местность из местных водоемов. Пожарные распыляют специальную пену, которая не дает тлеть оставшимся веткам.

Редкий заповедник с животными находится на границе с Коста-Рикой, которая предложила свою помощь в ликвидации последствий стихии, но национальные власти утверждают, что ситуация находится под контролем, и что им уже удалось локализировать стихию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в российском городе Самара неподалеку от ТРЦ "Звезда" загорелся павильон


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман в марте получил прибавки к зарплате за "интенсивность труда" С начала года правительство Украины продало транспорта на 838 тысяч гривен Юлию Скрипаль выписали из госпиталя В России происходит резкий обвал рубля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив