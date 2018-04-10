Никарагуа накрыли сезонные пожары

Сообщается, что за последнюю неделю огонь уничтожил более 900 га парковой территории. В тушении пожара задействованы более 500 военнослужащих, власти привлекли авиацию для ликвидации последствий огня и спасения редких видов животных.

Солдаты на бронетехника расчищают местность для проведения спасательных операций. В устранении пожара участвуют 120 пожарных и 18 единиц специальной техники. Круглосуточно вертолеты поливают местность из местных водоемов. Пожарные распыляют специальную пену, которая не дает тлеть оставшимся веткам.

Редкий заповедник с животными находится на границе с Коста-Рикой, которая предложила свою помощь в ликвидации последствий стихии, но национальные власти утверждают, что ситуация находится под контролем, и что им уже удалось локализировать стихию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в российском городе Самара неподалеку от ТРЦ "Звезда" загорелся павильон.