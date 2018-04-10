08:15 10.04.2018 | Происшествия | Новости
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На Мальте в аварию попал туристический автобус, погибли два человека - ФОТО

На Мальте в понедельник вечером, 9 апреля, попал в аварию двухэтажный туристический автобус.

На Мальте в аварию попал туристический автобус, погибли два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Еще 50 туристов получили травмы. При этом шестеро из них, по данным врачей, находятся в критическом состоянии.

Как сообщает местное издание Times of Malta, инцидент произошел в городе Зуррик. На месте происшествия погибли 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка.

Шесть человек скорая помощь увезла в больницу, а 44 оказана медицинская помощь. Среди раненых 12 детей, двое мальчиков из Великобритании в критическом состоянии, также в тяжелом состоянии находятся мужчина-британец и женщины из Германии и Италии.

Некоторый туристов, сидящих на втором открытом этаже задело ветками дерева, когда автобус проезжал под ними.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индии в северном штате Гимачал-Прадеш школьный автобус слетел в пропасть, в результате чего погибли по меньшей мере 23 ребенка. Автобус, принадлежащий частной школе, ехал из учебного заведения и развозил детей по домам.


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