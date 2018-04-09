12:30 09.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове случилась авария на железной дороге

Во Львовской области в селе Задворье Бугского района сегодня, 9 апреля, в 9:30 утра товарный поезд сошел с рельсов и перевернулся. По предварительным подсчетам, в составе было около десяти вагонов.
 

Во Львове случилась авария на железной дороге

Об этом сообщает координатор общественной организации "Варта 1", сотрудничающая с правоохранителями, Игорь Зинкевич.

По словам Зинкевича, многие пассажиры электропоезда ехали с детьми. До самой близкой трассы около одиннадцати километров, люди отправились в дальшнейший путь пешком.

В следствии происшествия, как сообщают на железнодорожном вокзале во Львове, движение пассажирских и грузовых поездов, маршрут которых пролегают по данному участку дороги, было приостановлено. В частности, заблокировано движение электропоезда "Ривне - Львов". В данный момент три пути все еще перекрыто, по одной пускают поезда.

Угроз нет, работают специалисты.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Львове три человека отравились бытовыми газами из-за их утечки внутри помещения, причиной которой могла быть неисправность в работе квартирной системы газораспределения.


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