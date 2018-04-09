09:15 09.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье горел парк - ФОТО, ВИДЕО

В Запорожье в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар возле парка Победы.

В Запорожье горел парк - ФОТО, ВИДЕО

Пострадавших в результате происшествия нет. Как сообщает Сайт города Запорожья, огнем охватило участок земли, заросший камышами, между городской больницей скорой помощи и Набережной магистралью - слева от парка Победы.

Вероятно, причиной пожара могли стать неосторожные действия отдыхающих рядом людей.

Тушить возгорание приехали четыре пожарные машины и 15 спасателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевском зоопарке в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар. Загорелась кровля одноэтажного здания для зимнего содержания животных. К счастью никто во время инцидента не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на улице Зоологической поступила после шести часов вечера.


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