В Крыму авария, есть погибшие

Об этом сообщает пресс-служба Крымских правоохранителей.

Указано, что пять человек, из которых трое граждан Российской Федерации, а двое - граждане Украины, скончались в автобусе до приезда медиков, семеро пострадали. Подъехавшая карета скорой помощи увезла на госпитализацию троих, в том числе двоих граждан Украины.

По заявлению председателя комиссии по расследованию ЧП, "вице-премьера крымского правительства" Игоря Михайличенко, семьи погибших граждан России в следствии ДТП с электропоездом и автобусом в Крыму, одержат по миллиону рублей.

Как сказал Михайличенко, было проведено заседание комиссии, на котором решили, что семьям погибших будет выплачиваться по миллиону рублей, пострадавшим - по 400 000 рублей.

Он заявил, что денежные компенсации будут выплачены только гражданам России, но бесплатная медицинская помощь оказывается всем пострадавшим, независимо от гражданства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Тернопольской области в понедельник рано утром, 9 апреля, на трассе Збараж-Подволочиск перевернулась иномарка.