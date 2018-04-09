00:30 09.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Бердянске ночью подожгли заказник с заповедными лиманами

В ночь на воскресенье, 8 апреля, в Бердянске неизвестный поджег заросли камыша на территории ландшафтного заказника "Пойма речки Берда".

В Бердянске ночью подожгли заказник с заповедными лиманами

К счасттю, никто из людей во время пожара не пострадал. Как сообщает издание "ПроБердянск", до приезда спасателей огонь начали тушить местные жители. По их словам,

камыш подожгли подростки, которые гуляли на лиманах, а потом ушли в сторону микрорайона Колония.

Напомним, ландшафтный заказник общегосударственного значения "Пойма реки Берда" - один из объектов природно-заповедного фонда Украины на территории Запорожской области, в отношении которого установлен особый режим охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов.

Как сообщал УРА-Информ, в поселке Княжичи Киевской области произошел пожар на конной ферме. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, инцидент произешел по улице Воздвиженской. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-диспетчерской службы Киево-Святошинского района.


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