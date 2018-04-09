11:59 09.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Аргентине разбился самолет, пять человек погибли

В Аргентине в понедельник утром, 9 апреля, потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca.

В Аргентине разбился самолет, пять человек погибли

В результате аварии погибли пять человек. Как сообщает Бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины в микроблоге Twitter, инцидент произешел в провинции Ла-Пампа между городами Кума-Кума и Пеллегрини.

На момент крушение на борту самолета находились пять человек. Все они погибли.

На данный момент специалисты уже выехали на место происшествия. Причины падения самолета пока неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148.

Воздушное судно вылетело из аэропорта " Домодедово" из Москвы в Орск. Самолет упал около деревни Степановское в Подмосковье. В момент аварии на находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.


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