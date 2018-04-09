04:00 09.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Львовом рухнул мост с людьми - ФОТО

В городе Червоноград в воскресенье, 8 апреля, обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг.

Под Львовом рухнул мост с людьми - ФОТО

В результате инцидента в воду упали четыре человека. Как сообщает издание "Эхо Червонограда", спасатели сработали оперативно, поэтому пострадавших вовремя вытащили из воды.

На месте работали полиция и коммунальщики. На данный момент мост полностью закрыт для движение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Финляндии в воскресенье, 8 апреля, с рейсов сошла цистерна с химическими веществами. В результате аварии в окружающую среды вылилось более 35 тысяч литров токсичных веществ. Как сообщает Helsingin Sanomat, ссылаясь на данные Транспортного агентства страны, вагон с химикатами принадлежит российской компании. Авария произошла в районе города Мянтюхарью. Химикаты распространяются лесом и стекают в водоемы.


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