Под Львовом рухнул мост с людьми - ФОТО

В результате инцидента в воду упали четыре человека. Как сообщает издание "Эхо Червонограда", спасатели сработали оперативно, поэтому пострадавших вовремя вытащили из воды.

На месте работали полиция и коммунальщики. На данный момент мост полностью закрыт для движение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Финляндии в воскресенье, 8 апреля, с рейсов сошла цистерна с химическими веществами. В результате аварии в окружающую среды вылилось более 35 тысяч литров токсичных веществ. Как сообщает Helsingin Sanomat, ссылаясь на данные Транспортного агентства страны, вагон с химикатами принадлежит российской компании. Авария произошла в районе города Мянтюхарью. Химикаты распространяются лесом и стекают в водоемы.