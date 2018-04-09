На Закарпатье полицейский попал в ДТП

По предварительной информации, водитель служебного авто пытался обогнать встречный транспорт и выехал на встречную полосу, после чего не успел вернуться в свой ряд и резко затормозил. От такого движения машина слетела на обочину дороги и перевернулась на бок.

В результате аварии пострадало трое работников ГУНП в Закарпатской области, все они получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Других участников дорожного движения на месте инцидента не обнаружено, однако свидетели инцидента утверждают, что виновников аварии был другой водитель, который скрылся с места ДТП. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье машина слетела в горную реку, водитель погиб.