21:12 09.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье полицейский попал в ДТП

Сегодня на одном из закарпатских шоссе в аварию попал автомобиль полицейского Skoda Octavia. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье полицейский попал в ДТП

По предварительной информации, водитель служебного авто пытался обогнать встречный транспорт и выехал на встречную полосу, после чего не успел вернуться в свой ряд и резко затормозил. От такого движения машина слетела на обочину дороги и перевернулась на бок.

В результате аварии пострадало трое работников ГУНП в Закарпатской области, все они получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.  

Других участников дорожного движения на месте инцидента не обнаружено, однако свидетели инцидента утверждают, что виновников аварии был другой водитель, который скрылся с места ДТП. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье машина слетела в горную реку, водитель погиб. 


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