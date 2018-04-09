ДТП под Харьковом, есть погибшие

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Указано, что авария случилась сегодня, 9 апреля, около 12:40 на автодороге Чугуев - Меловое. По предварительным данным, водитель машины Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с транспортным средством Daewoo Lanos.

По итогам ДТП ушла из жизни семья из города Купянска, а именно водитель, его жена и двое детей. Второй водитель и его четыре пассажира, в том числе 11-летний ребенок, экстренно госпитализированы в больницу.

В данный момент обстоятельства аварии устанавливают следственно-оперативная группа и эксперты.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Тернопольской области в понедельник рано утром, 9 апреля, на трассе Збараж-Подволочиск перевернулась иномарка.