Во Львове трое человек пострадало от утечки газа

Инцидент произошел на ул. И. Левинскогов одном из жилых районов города. По предварительной информации, причиной утечки угарного газа могла быть неисправность в работе квартирной системы газораспределения, из-за чего произошла утечка внутри помещения.

В результате происшествия погибла семья из трех человек - 44 года, 43 года и 19 лет. Сейчас правоохранители устанавливают причины происшествия.

Ранее в городе произошел похожий случай. Инцидент произошел на улице Вичева в Галицком районе. Уже на месте спасатели установили, что в одном из домов, по неизвестным пока причинам отравились природным газом 20-летний мужчина и четверо детей возрастом 17, 16, три и один год.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области в лазарет попало 16 учеников Борзнянской школы-интерната.