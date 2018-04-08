17:11 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове трое человек пострадало от утечки газа

Во Львове три человека отравились бытовыми газами. Об этом передает пресс-служба ЛОГА.

Во Львове трое человек пострадало от утечки газа

Инцидент произошел на ул. И. Левинскогов одном из жилых районов города. По предварительной информации, причиной утечки угарного газа могла быть неисправность в работе квартирной системы газораспределения, из-за чего произошла утечка внутри помещения. 

В результате происшествия погибла семья из трех человек - 44 года, 43 года и 19 лет. Сейчас правоохранители устанавливают причины происшествия.

Ранее в городе произошел похожий случай. Инцидент произошел на улице Вичева в Галицком районе. Уже на месте спасатели установили, что в одном из домов, по неизвестным пока причинам отравились природным газом 20-летний мужчина и четверо детей возрастом 17, 16, три и один год. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области в лазарет попало 16 учеников Борзнянской школы-интерната.


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