13:10 08.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Trump Tower произошел смертельный пожар - ФОТО, ВИДЕО

В Нью-Йорке возник пожар в небоскребе Trump Tower, который является частью бизнес-империи главы США Дональда Трампа. В результате инцидента умер один человек.

В Trump Tower произошел смертельный пожар - ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на 50-м этаже. Кроме того, сильно пострадал владелец квартиры, - врачи пытались спасти его жизнь, но не смогли. При тушении пожара также получили травмы четверо пожарных, опасности для их жизни нет.

Как сообщает Управления пожарной охраны Нью-Йорка, ранено шесть пожарных. Человек, который был доставлен в критическом состоянии в больницу, оказался жителем квартиры на 50-м этаже, где и произошел пожар.

В свою очередь глава американского государства Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter сообщил, что огонь был потушен быстро. Президент США также поблагодарил пожарных.

Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Казахстана Алма-Ате возник пожар в многоэтажном жилом доме.


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