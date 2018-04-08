В Ровенской области мотоциклист столкнулся с гужевой повозкой, водитель погиб

В результате инцидента водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Еще один человек получил травмы. Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области,

дорожно-транспортном происшествии случилось в селе Бельская Воля. По предварительной данным 26-летний житель Владимирецкого района, управлявший мотоциклом Viper, не справился с управление и врезался в повозку, которой управлял 44-летний местный житель.

Водитель мотоцикла получил тяжелую черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью и скончался в реанимационном отделении. Его 22-летнего пассажира госпитализировали с ушибами рук, ног и головы.

Следователи открыли уголовное дело, а полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области возле поселка Краснополье лихач насмерть сбил человека. Об этом передает отдел коммуникации полиции Сумской области. По предварительной информации, водитель на автомобиле Volkswagen Touareg на огромной скорости бил пешехода на улице Мезенской. Виновник аварии не пожелал помочь пострадавшему, а моментально скрылся с места аварии, покинув свое авто.