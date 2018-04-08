В районе Сектора Газа погиб журналист

Сообщается, что палестинские демонстранты стали запускать в израильских военных камни с помощью самодельных катапульт. Они провели демонстрации вдоль границы, приуроченных ко Дню Накбы. Именно в этот день около 700 000 арабских беженцев, с проигранными арабско-израильские войнами покинули свои родные земли.

В результате израильские пограничники вынуждены были применить огнестрельное оружие, погибло семеро человек, еще пятеро были госпитализированы. В перестрелке был ранен журналист-обозреватель Ясер Муртаджа, на котором был надет бронежилет с надписью "пресса". Однако в потасовке он получил пуля в живот и попал в реанимацию, где спустя два часа скончался.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно израильские военные применили силу для разгона палестинцев на границе с Сектором Газа.