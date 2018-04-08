16:37 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе отловили рыбных браконьеров

В Одесской области пограничники задержали группу лиц, которые занимались незаконной ловлей рыбы. Об этом передает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В Одессе отловили рыбных браконьеров

Сообщается, что сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и Белгород-Днестровского отряда наткнулись на четырех мужчин, которые в нерестовый период занимались ловлей рыбы. 

Во время задержания было изъято рыбного товара на сумму 50 тыс гривен. Коммерсанты использовали маломерные плавсредства, на которых они протягивали 3-км сетку. В самодельные ловушки угодило более 200 кг рыбы - карась, тарань, сазан. Также была изъята моторная лодка, на которой перевозили рыбный груз.

Правоохранители уже возбудили административное производство по статья 249 - незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Киевской области задержала бывшего руководителя рыбинспекции за массовое браконьерство.


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