В Одессе отловили рыбных браконьеров

Сообщается, что сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и Белгород-Днестровского отряда наткнулись на четырех мужчин, которые в нерестовый период занимались ловлей рыбы.

Во время задержания было изъято рыбного товара на сумму 50 тыс гривен. Коммерсанты использовали маломерные плавсредства, на которых они протягивали 3-км сетку. В самодельные ловушки угодило более 200 кг рыбы - карась, тарань, сазан. Также была изъята моторная лодка, на которой перевозили рыбный груз.

Правоохранители уже возбудили административное производство по статья 249 - незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Киевской области задержала бывшего руководителя рыбинспекции за массовое браконьерство.