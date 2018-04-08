В Киевской области загорелась конюшня - ФОТО

Сообщается, что по улице Воздвиженской в поселке Княжичи горит конюшня. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-диспетчерской службы Киево-Святошинского района.

В ходе ликвидации огня принимало участие три единицы специализированной техники и 24 человека личного состава. В результате пожара погибло три лошади, еще два коня наглотались дыма и потеряли сознание.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", тринадцать патасских обезьян погибло в результате пожара в зоопарке-сафари в Бедфордшире.