17:37 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области загорелась конюшня - ФОТО

В поселке Княжичи Киевской области произошел пожар на конной ферме. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

В Киевской области загорелась конюшня - ФОТО

Сообщается, что по улице Воздвиженской в поселке Княжичи горит конюшня. На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-диспетчерской службы Киево-Святошинского района. 

В ходе ликвидации огня принимало участие три единицы специализированной техники и 24 человека личного состава. В результате пожара погибло три лошади, еще два коня наглотались дыма и потеряли сознание.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", тринадцать патасских обезьян погибло в результате пожара в зоопарке-сафари в Бедфордшире.


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