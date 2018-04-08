В Дании минеры завалили гигантскую башню - ФОТО, ВИДЕО
В датском городе Вордингборг на острове Зеландия минеры неудачно снесли старую водонасосную башню. Об этом передает New York Post.
Сообщается, что архитекторам необходимо было произвести снос старой башни для будущего строительства перевалочного порта для грузовых суден, которые курсируют Балтийским морем.
Специалисты взорвали башню, однако она рухнула на здание библиотеки. Конечно в здании библиотеки на момент падения никого не было, однако часть ценных книг и публикаций, вероятно, удастся достать еще очень не скоро.