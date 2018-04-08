14:10 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Бердянске задержали "анонимного минера" - ФОТО

В городе Бердянске Запорожской области правоохранители вышли на след "лжеминера", а спустя несколько дней арестовали его. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

В Бердянске задержали

Сообщается, что на вызов о минировании местного кинотеатра, которы1 поступил в ведомство 7 апреля, выехали три бригады саперов, правоохранители, спасатели и медики. По прибытии на место происшествия сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили заведение на наличие взрывоопасных предметов.

В ходе операции было эвакуировано 27 человек, включая четыре человека профильного персонала. Никаких взрывооопасных предметов обнаружено не было. Правоохранителям быстро удалось отследить место пребывания "минера". Задержанным оказался житель поселка Николаевка Бердянского района 1978 года рождения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Оболонский районный суд в городе Киеве приговорил к к трем годам лишения свободы мужчину, который сообщил о ложном минировании одной из станций метро.


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