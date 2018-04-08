20:58 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В аннексированном Крыму электричка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие - ФОТО

В аннексированном Крыму в воскресенье, 8 апреля, на переезде электричка столкнулась с микроавтобусом.

В аннексированном Крыму электричка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие - ФОТО

По предварительным данным, погибло пять человек. Семь человек получили травмы .

Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим. Вместе с тем детей среди пострадавших нет.

Как сообщает "Интерфакс", единственный несовершеннолетний, который находился в маршрутке, по его словам, не пострадал. В то же время среди погибших - водитель микроавтобуса.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель микроавтобуса "Mercedes", котоырй выехал на переезд перед электричкой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области возле поселка Краснополье лихач насмерть сбил человека. Авария произошла на улице Мезенской. При этом виновник происшествия не пожелал помочь пострадавшему, а скрылся с места аварии, покинув свое авто.


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