Среди пострадавший в аварии в Крыму есть двое граждан Украины

Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской центральной городской больнице. Как сообщают местные медики, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, независимо от гражданства.

Среди трех госпитализированных двое украинцев, один - россиянин. Двое находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, один - в травматологии в состоянии средней тяжести. По предварительным данным российских СМИ, в аварии в Крыму погибли пять человек, травмы получили семи человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Крыму в воскресенье, 8 апреля, на переезде электричка столкнулась с микроавтобусом.

По предварительным данным, погибло семь человек. Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим. Вместе с тем детей среди пострадавших нет.