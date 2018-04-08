22:27 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Среди пострадавший в аварии в Крыму есть двое граждан Украины

Среди пострадавших в аварии, которая произошла в воскресенье, 8 апреля, в аннексированном Крыму есть два гражданина Украины.

Среди пострадавший в аварии в Крыму есть двое граждан Украины

Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской центральной городской больнице. Как сообщают местные медики, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, независимо от гражданства.

Среди трех госпитализированных двое украинцев, один - россиянин. Двое находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, один - в травматологии в состоянии средней тяжести. По предварительным данным российских СМИ, в аварии в Крыму погибли пять человек, травмы получили семи человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Крыму в воскресенье, 8 апреля, на переезде электричка столкнулась с микроавтобусом.

По предварительным данным, погибло семь человек. Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим. Вместе с тем детей среди пострадавших нет.


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