09:24 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье пограничники наткнулись на оружейный схрон - ФОТО

Около пункта пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе пограничники обнаружили черный пакет с огнестрелом. Об этом передает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

На Закарпатье пограничники наткнулись на оружейный схрон - ФОТО

Сообщается, что в пакете был обнаружен пистолет и патроны к нему, в отдленом кармане удалось обнаружить ключи от автомобиля без документов.. Оружие оказалось небоевым. Неизвестные бросили пакет в 10 метрах от пункта пропуска, однако идентифицировать их личности не удалось.

Пограничники провели осмотр реестр всех мужчин, которые пересекали границу в этот день, также были использованы и видеоматериалы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению вероятного владельца оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.


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