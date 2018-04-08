На Закарпатье пограничники наткнулись на оружейный схрон - ФОТО

Сообщается, что в пакете был обнаружен пистолет и патроны к нему, в отдленом кармане удалось обнаружить ключи от автомобиля без документов.. Оружие оказалось небоевым. Неизвестные бросили пакет в 10 метрах от пункта пропуска, однако идентифицировать их личности не удалось.

Пограничники провели осмотр реестр всех мужчин, которые пересекали границу в этот день, также были использованы и видеоматериалы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению вероятного владельца оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.