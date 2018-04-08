На Сумщине произошла смертельная авария

По предварительной информации, водитель на автомобиле Volkswagen Touareg на огромной скорости бил пешехода на улице Мезенской. Виновник аварии не пожелал помочь пострадавшему, а моментально скрылся с места аварии, покинув свое авто.

В результате ДТП мужчина 1972 года рождение получил серьезные травмы ребер, что привело к внутреннему кровоизлиянию. Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на расследование инцидента. Опрашиваются очевидцы, проверяются камеры наружного наблюдения.

В патрульной полиции уже установили владельца иномарки. Им оказался житель Сумщины, он объявлен в розыск. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Винницей микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибла женщина.