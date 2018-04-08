15:23 08.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине произошла смертельная авария

В Сумской области возле поселка Краснополье лихач насмерть сбил человека. Об этом передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

На Сумщине произошла смертельная авария

По предварительной информации, водитель на автомобиле Volkswagen Touareg на огромной скорости бил пешехода на улице Мезенской. Виновник аварии не пожелал помочь пострадавшему, а моментально скрылся с места аварии, покинув свое авто.

В результате ДТП мужчина 1972 года рождение получил серьезные травмы ребер, что привело к внутреннему кровоизлиянию. Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на расследование инцидента. Опрашиваются очевидцы, проверяются камеры наружного наблюдения. 

В патрульной полиции уже установили владельца иномарки. Им оказался житель Сумщины, он объявлен в розыск. По данному факту открыто уголовное производство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Винницей микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибла женщина. 


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