23:27 08.04.2018 | Происшествия | Новости
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МВД Германии не нашло террористического следа в наезде на людей в Мюнхене

Водитель, наехавший на людей в немецком Мюнстере, был одиночкой.

МВД Германии не нашло террористического следа в наезде на людей в Мюнхене

Он никак не был связан с террористическими организациями. К такому выводу пришел министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Как пояснил глава внешнеполитического ведомства страны в воскресенье, 8 апреля, в эфире немецкого телевидения, этому есть убедительные доказательства. Вместе с тем, по его словам, несмотря на них, все должно быть тщательно расследовано, - отметил он, добавив, что немецкие СМИ узнали, что подозреваемого в атаке звали Йенс Р., ему было 48 лет.

Человек уже давно проживал в Мюнстере и имел проблемы с психикой.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, автомобиль въехал в толпу в центре Мюнстера вечером 7 апреля 2018 года. В результате погибли два человека. Водитель машины покончил с собой. Около 20 человек получили ранения.


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