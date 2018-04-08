Конор Макгрегор напал на автобус с боксерами - ВИДЕО
Всемирно известный боец UFC Конор Макгрегор напал на боксерский автобус. Соответствующая запись появилась на видеохостинге YouTube.
Сообщается, что причиной для таких агрессивных действий со стороны ирландского бойца стал конфликт Хабиба Нурмагомедова и другого российского бойца UFC Артема Лобова. Последний постоянно получает отказы со стороны Нурмагомедова выйти на ринг и сразиться в честном бою.
"Просто скажи мне где. Зачем приходить сюда? Красоваться, как будто хочешь драться или типа того", - в ярости кричит Конор. Однако Хабиб не стал рисковать и покидать транспорт и вызвал полицию. Конора задержали, но за него внесли заставу в 50 тыс долларов и он вышел на свободу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что он и некоторые члены его семьи заболели австралийским гриппом в канун Нового года. Поэтому, все гуляния, запланированные на праздники, пришлось отменить.
В Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене" состоялся поединок, который с огромным нетерпением ждал весь спортивный мир. В часности, бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером продлился 10 раундов из 12.