Конор Макгрегор напал на автобус с боксерами - ВИДЕО

Сообщается, что причиной для таких агрессивных действий со стороны ирландского бойца стал конфликт Хабиба Нурмагомедова и другого российского бойца UFC Артема Лобова. Последний постоянно получает отказы со стороны Нурмагомедова выйти на ринг и сразиться в честном бою.

"Просто скажи мне где. Зачем приходить сюда? Красоваться, как будто хочешь драться или типа того", - в ярости кричит Конор. Однако Хабиб не стал рисковать и покидать транспорт и вызвал полицию. Конора задержали, но за него внесли заставу в 50 тыс долларов и он вышел на свободу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что он и некоторые члены его семьи заболели австралийским гриппом в канун Нового года. Поэтому, все гуляния, запланированные на праздники, пришлось отменить.