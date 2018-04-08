Боевики на Донбассе нарушили пасхальное перемирие, есть раненый

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Так, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял украинские укрепления вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Кроме того, в обстрелы из стрелкового оружия попали укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика.

В свою очередь на Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Нашего защитника доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко рассказал о возможной дате окончания антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Такое заявление лидер страны сделал в Виннице в ходе встречи с региональными представителями СМИ.