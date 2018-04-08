11:11 08.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики на Донбассе нарушили пасхальное перемирие, есть раненый

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 42 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции, вследствие чего один военнослужащий получил ранения.

 

Боевики на Донбассе нарушили пасхальное перемирие, есть раненый

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Так, на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял украинские укрепления вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Кроме того, в обстрелы из стрелкового оружия попали укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика.

В свою очередь на Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Нашего защитника доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко рассказал о возможной дате окончания  антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Такое заявление лидер страны сделал в Виннице в ходе встречи с региональными представителями СМИ.


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