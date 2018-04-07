В Сирии произошел очередной теракт

Сообщается, что инцидент произошел у мечети Аль-Ханса в квартале Барзе. Подорвался автомобиль марки Kia, детонатор которого был активирован на расстоянии. Правоохранители установили, что машина была напичкана шрапнелью, гвоздями и прочьими металлическими предметами. Устройство сработало с помощью часового механизма.

В результате взрыва погиб один человек, еще шестеро были госпитализированы. Пока ни одна группировка не заявила о своей ответственности за взрыв. Две недели назад в Дамаске во дворце правосудия террорист-смертник взорвал на себе "пояс шахида". В результате теракта погибли по меньшей мере 31 человек. Более 102 человек получили травмы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с сирийском городе Африне в понедельник в жилом доме прогремел взрыв, есть погибшие.