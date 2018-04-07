17:22 07.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе обнаружили арсенал оружия - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины наткнулись на схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом передает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В Одессе обнаружили арсенал оружия - ФОТО

Накануне массовых акций, которые приурочены к празднованию дня освобождения города от немецких оккупационных войск, правоохранители провели рейд обысков по всему городу. В ходе одного рейда был обнаружен тайник с оружием. Полисмены изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин "Оружейник зет-10", а также множество огнестрельных патронов.

Напомним, что в районах проведения массовых мероприятий частично будет ограничено движение автотранспорт. Автомобилистам рекомендуется в этот день не оставлять свои машины в местах массового скопления людей. Городские власти привлекут около 1500 правоохранителей для охраны улиц и порядка. Почти 300 бойцов Национальной гвардии Украины будут следить за тем, чтобы никто из активистов намеренно не создавал провокаций. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области обнаружили арсенал боеприпасов.


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