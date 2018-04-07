В Харьковской области обнаружили арсенал боеприпасов - ВИДЕО

По предварительной информации, два подростка 10 и 15 лет на территории заброшенного парка возле станции Лозовая обнаружили небольшой схрон с боевыми снарядами для миномета. Парни решили спрятать найденное в мешок, однако на месте происшествия проводили патрулирования сотрудники вспомогательной полицейской охраны, которые забрали у детей находку.

В мешке было обнаружено 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУНП пообещали в скором времени провести ликвидацию боеприпасов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое полиция вместе с сапером Вооруженных сил Украины обнаружили тайник сепаратистов.