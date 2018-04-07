18:29 07.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде произошло смертельное ДТП у участием хоккеистов

На одной из трасс в Канаде в аварию попал автобус с игроками юниорской сборной по хоккею. Об этом передает Dailyrecord.

В Канаде произошло смертельное ДТП у участием хоккеистов

Инцидент произошел в 30 километрах от канадского города Тисдейл. Водитель автобуса, который перевозил весь состав команды Humboldt Broncos, не справился с управлением и столкнулся с массивным грузовиком. На момент аварии в транспорте находилось 28 спортсменов.

В результате инцидента погибло 14 человек - это юноши в возрасте от 16 до 21 лет, которые направлялись на матч в Саскачеван. Часть трассы была временно перекрыта, водителя грузовика удалось спасти, еще 10 человек были госпитализированы с серьезными травмами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил свои соболезнования семьям погибших и пообещал предоставить помощь от государства для проведения ритуальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Румынии автобус слетел в реку, семь человек погибли.


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