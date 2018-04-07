В Донецкой области задержали преступную группировку, которая занималась похищением людей

Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

На данный момент закончены все процедуры досудебного расследования. Длительные тюремные сроки грозят организатору и соучастнику. организованной преступной группы.

Мужчины привлекли к преступной деятельности двух жителей области, которым предлагали хороший заработок "без последствий". Злоумышленники похитили предпринимателя из Селидово и вывезли его в подвал одного из заброшенных домов поселка Константиновка. Они требовали от родных бизнесмена 50 тыс долларов.

Преступников задержали во время получения первой части суммы выкупа. Позже выяснилось, что молодчики планировали на "гастролировать" по территории Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полицейские Луцка "на горячем" поймали злоумышленников, которые похитили 31-летнего мужчину. Они вывезли его в село, ограбили и пытали, требуя денег.